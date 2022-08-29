Türkiye, kardeş Pakistan için hava köprüsü kurdu

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurdu.



BAKANLIK'TAN yapılan açıklamaya göre, selden etkilenen Pakistan'a yardım eli uzatan AFAD koordinasyonunda ilk etapta, 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandı.



PERSONEL DE BÖLGEYE GİTTİ

PAKİSTAN'DA selden etkilenen afetzedelere yönelik 1120 aile tipi çadır, 3 bin gıda kolisi, 1000 hijyen malzemesi ve 1000 bebek mamasından oluşan yardım malzemeleri, AFAD personeli ile dün gece 2 uçakla bölgeye gönderildi.



AFAD'IN sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla, Pakistan'daki sel bölgesindeyiz. Kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz, geçmiş olsun Pakistan" ifadelerine yer verildi.

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