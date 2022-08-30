Bahçeli’den Yunanistan’a tepki: 30 Ağustos’tan çok daha ağır bir bedel öderler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli, Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın hak edilmiş mükafatı olan büyük zaferin üzerinden yüzyıl geçtiğini hatırlatarak, "30 Ağustos 1922 tarihinde kuşatma yarılmış, makus talih yenilmiş, felaket yılları büyük bir zaferle düğümlenmiştir" dedi.



'KAÇINILMAZ BİR TARİH GERÇEĞİ'

Yunanistan hükümetinin karakol devlet seviyesine indiklerini göremeyecek kadar basiretini kaybettiğini işaret eden Bahçeli, "Bu kapsamda Türk ve İslam düşmanlığı Atina yönetiminin gözünü kör etmiş, terör örgütlerine verdikleri destekle de hem insanlık vicdanını hem de uluslararası hukuku hiçe saymışlardır. Dileğim Yunan halkına musallat olan mevcut hükümetin aklını başına alması, çılgınlık peşinde koşmaktan acilen ve derhal vazgeçmesidir. Aksi halde ödeyecekleri bedelin 1922'nin 30 Ağustos'undan çok daha ağır olması kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeği olarak tezahür edebilecektir" dedi.

"SOYER'İN PAYLASTIGI AFİS İSBİRLİKÇİLİKTİR"

Açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de eleştiren Bahçeli, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın küstahça hazırlatıp billboardlarda paylaştığı 'Barışın İkinci Yüzyılı' afişleri de 30 Ağustos'un mirasını yağmalayan, İzmir'in kurtuluşunu tartışmaya açan işbirlikçilik, iradesizlik ve gayri milliliktir. Söz konusu afişlerin öznesi barış değil, zafer olmalıdır. Tarihe ve milli tecrübelere bakarak diyebiliriz ki; zafersiz bir barış teslimiyetçilik, barışsız bir zafer ise tedbirsizlik, temkinsizlik ve temelsizliktir. Düşmandan aman dileyen bir çürümüşün, zaferimizi barış diyerek gölgeleyen bir Megali İdea hayranının darbeci ve zalim babası gibi zillette olduğu ayan beyan ortadadır" diye konuştu.