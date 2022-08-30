Bir sonraki pandemi kuş gribi olabilir! O ülkeden gelen haberler sonrası dünya alarmda

2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu. Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor. Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken İngiltere'den gelen haber dünyayı bir kez daha alarma geçirmiş durumda.

UYARI GELDİ: HİÇBİR KOŞULDA DOKUNMAYIN

Hürriyet'te yer alan habere göre İskoçya ve doğu kıyılarındaki adalarda kıyıya vuran ölü kuşlar sonrası Cornwall Wildlife Trust bir uyarı yayınlayarak halkı hasta veya ölü deniz kuşlarından uzak durmaya ve 'hiçbir koşulda hayvanlara dokunmamaya' çağırdı.

İngiliz Daily Mail gazetesi 'Sıradaki salgın Kuş Gribi mi?' başlıklı haberine göre, virüs, Eylül 2021'den bu yana dünya çapında 22 milyondan fazla kuş ve kümes hayvanında tespit edildi. East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Profesör Paul Hunter, 'kuş gribi insanlar arasında bir salgına neden olur mu' sorusunun anlamsız olduğunun altını çizdi ve 'Asıl sormamız gereken soru ne zaman yaşanacağı' dedi. MailOnline'a konuşan Hunter 'Bunlar çok rastgele olaylar ve ne zaman olacağını asla kesin tahmin edemezsiniz, ancak bu vakalar ne kadar artarsa risk de o kadar yüksek olur' dedi. Nottingham Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisinde fahri profesör olan Keith Neal ise bu kış en büyük viral tehdidin normal Grip olduğuna inanıyor.

Neal 'Bağışıklık sistemlerimizin, son iki buçuk yıllık karantinalar ve sınırlı sosyal etkileşimler boyunca ciddi şekilde zayıfladığı düşünülüyor' dedi.