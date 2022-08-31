Bakan Soylu ‘pasaportta fahiş fiyat’ yalanına cevap verdi: Fitnenin ve hainliğin sınırı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli ve milli pasaportun basımının başladığını belirterek "İlk önce bin adet basılacak, ertesi gün 2 bin, ertesi gün 5 bin, ertesi gün 10 bin adet basacağız" dedi. Bakan Soylu, önceki gece saatlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yerli ve milli pasaportun detaylarını anlattı.



İLK ÖNCE YEŞİL PASAPORT

Soylu, "Yerli pasaportlarda ilk olarak yeşil pasaport basacağız. Burada yüksek bir talep var. Günlük pasaport talebi 7-8 bindir ama son 4-5 aydır bu talep 10 bin-15 bin arasında gidip geliyor. Bu da şundan kaynaklanıyor, özellikle her şeyi siyasallaştırmayı seven bir candaş medya var. Bu medya, toplumu yanlış bilgilendirip meseleyi kaosa döndürebilmek için kasti bir anons yaptı, 'Fahiş fiyata 2023'te pasaport ulaşacak' dedi. Bu tamamen spekülatif bir söz. Öyle bir yayın yaptılar ki başarılı da oldular. Hakikaten fitnenin, hainliğin sınırı yok. Yaklaşık 7-8 binlik üretim talebimizi 15-16 bine çekiverdiler. Biz ona da yetişiriz" şeklinde konuştu.

'TURKEY' YERİNE 'TÜRKİYE' İFADESİ

Bakan Soylu, açıklamasına şöyle devam etti: "Yeşil pasaportta var olan süre uzatımını sağlayabilecek bir gerçekleştirmeyi 29 Ağustos itibariyle yapabilme imkanına sahip olduk. Bütün nüfus müdürlüklerimiz bunu yapabilecek. Herhangi bir ücret ödemeden, para vermeden, 5 yıllık, 3 yıllık veya 2 yıllık süresi dolan pasaportlarını 10 yıla çıkarabilecekler." Yerli ve milli pasaportların özelliklerini anlatan Bakan Soylu, bu pasaportlarda 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesinin yer aldığına dikkati çekti. Bakan Soylu, önceki pasaportlarda 27 güvenlik ögesi bulunduğunu, yerli ve milli pasaportta ise 36 ilave güvenlik ögesinin daha yer aldığını kaydetti.