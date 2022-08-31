Gerilimden çatışmaya: En az 23 ölü

Irak'ta Sadr Grubulideri Mukteda Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basması üzerine başlayan gerilim önceki akşam saatlerinde çatışmaya dönüştü. Sadr Grubu'nun askeri kanadı Seraya es-Selam ile güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmalarda hafif silahların yanında havan topu ve roket atarlar da kullanıldı. Meydana gelen çatışmalardan ölü ve yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken yerel kaynaklar, en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 250'den fazla kişinin ise yaralandığını söyledi.



'EVE DÖNÜN' ÇAĞRISI YAPTI

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı Yeşil Bölge'de hükümet güçleriyle çatışmalara giren silahlı destekçilerine yaptığı "eve dönün" çağrısı olumlu karşılık buldu. Şii dini ve siyasi lidere bağlı silahlı kişiler, Sadr'ın çağrısına itaat ederek çekilmeye başladıklarını açıkladı. Sadr'ın çağrısı sonrası ülkedeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.

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