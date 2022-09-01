Başkan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek! 20 bin öğretmen atanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin görev yaptığı eğitim ailesine, 20 bin yeni öğretmenin katılmasına ilişkin süreç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamasına ilişkin açıklamasının ardından başladı ve adaylardan 18-26 Temmuz'da ön başvurular alındı.

Bugün ataması yapılacak 20 bin öğretmenin yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

Bakanlıkça 99 branşta toplam 20 bin öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SONA ERDİ!

20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.

Adaylar, tercih işlemlerini e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdi.

ATAMALAR BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.