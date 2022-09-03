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Haberler Gündem 15 Temmuz kahramanı paşa 19’ncu kez ameliyat oldu

15 Temmuz kahramanı paşa 19’ncu kez ameliyat oldu

3.9.2022

15 Temmuz kahramanı paşa 19’ncu kez ameliyat oldu
FETÖ'NÜN hain darbe girişimi sırasında çıkan çatışmada vücuduna 7 kurşun isabet etmesine rağmen kahramanca direniş göstererek kışlasını darbe yanlısı askerlere teslim etmeyen İstanbul Kartaltepe Kışlası Komutanı Piyade Albay Davut Ala, 19'ncu ameliyatına girdi. Darbe girişimi sırasında kışlasını kahramanca koruyan Ala, bu sırada çıkan çatışmada vücuduna isabet eden 7 kurşun ile yaralanmıştı. Tedavisine Ankara'da devam edilen Gazi Tümgeneral Ala, 19. ameliyatına girdi. Ala'nın ameliyatının başarılı geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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