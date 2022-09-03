Başınızı belaya sokmayın

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen "Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Akar, sözlerine yeni uçuş eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak başladı. Başkan Erdoğan'ın liderliği, destek ve teşvikiyle savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'llere ulaştığını ifade eden Akar, "Cin şişeden çıktı, önümüzdeki dönemde milli muharip uçağımızı da tankımızı da yapacağız. Bu konudaki çalışmalarımız azimle, kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu.

'DÜŞMANCA HAREKET'

Bakan Akar, Yunanistan'ın yaptıklarını da yakından takip ettiklerini belirterek, "Bunlarla alakalı hem masada hem sahada yapılması gereken ne varsa mütekabiliyet çerçevesinde gerekli cevabı verdik, veriyoruz" dedi. Yunanistan'ın tahriklerinin, saldırgan eylem ve söylemlerinin, kural dışı hareketlerinin devam ettiğini dile getiren Akar, Yunan savaş uçaklarının NATO görevindeki Türk F-16'larını taciz ettiğini hatırlattı.

Bu görevin koordinasyonunun Temmuz'da başladığını aktaran Akar, "2 Temmuz'dan itibaren faaliyet tüm NATO kanallarına bildirildi, herkes bunu duydu, öğrendi. Hal böyleyken NATO görevini yapan bizim F-16'larımıza önleme yaptılar. Türk jetleri 23 Ağustos'ta ise Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. Bunlar son derece düşmanca, yanlış hareketler. Yunanistan'ın bu şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

'TARİHTEN DERS ALIN'

Yunanistan'ın 1919-1922 yıllarında bazı ülkelerin teşviki ve desteği ile işgal girişiminde bulunduğunu hatırlatan Akar, bunun sonucunda hüsrana uğrayan Yunanistan'ın başbakanlarını, bakanlarını, hatta genelkurmay başkanını astığını belirtti. Akar, "Yunanistan'ın benzer bir maceraya girmemesini, yeniden başını belaya sokmamasını, yeniden büyük bir darbe yememesini, hüsranla sonuçlanacak bu girişimlerden vazgeçmesini, tarihten ders almasını tekrar tekrar muhataplarımıza hatırlattık, hatırlatmaya devam ediyoruz. Bu sözde silahlanma, sözde ittifak gibi çalışmalarla bir yere varamazsınız. Uzattığımız barış elini tutun" ifadelerini kullandı.