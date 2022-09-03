Milli teknolojinin kalesi TEKNOFEST! Başkan Erdoğan ödülleri takdim edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, TEKNOFEST'e katılımına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE TEKNOFEST SAMSUN'DA OLACAĞIM

Bugün festivale katılacağını belirten Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım." ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLERİ BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar dün A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Yarışmalara ilgi azdı ama yine çok büyüktü. Bu katlanarak büyüdü ve bu yıl 600 bin gencimiz yarışmalara başvurdu. Hünerlerini sergiliyorlar. Yarın da ödül töreninde Sayın Cumhurbaşkanızımdan ödüllerini alacaklar." demişti.

YENİ HEDEF ENDONEZYA VE PAKİSTAN

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TEKNOFEST'e ilişkin, "Azerbaycan sonrasında inşallah, Pakistan, Endonezya gibi ülkelerde de bu geleneği devam ettirmek istiyoruz." dedi.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de Anadolu Ajansı standını ziyaret etti. Bayraktar, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda süren TEKNOFEST KARADENİZ'de, festivalin her sene çok hızlı büyüdüğünü söyledi.

Festivale ilgiye değinen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Samsun'da da Anadolu'muzda da çok büyük heyecan var. Bu bizi mutlu ediyor. Aslında bizim üzerimizdeki sorumluluğu da artıyor bir anlamda. Gençlerimizin, çocuklarımızın gözlerindeki ışığı görmek bizlere de umut veriyor. Geleceğimiz adına büyük umutlar besliyoruz onları böyle görünce. İnşallah onların da böyle hayalleri tetiklenir ve ülkelerine, milletlerine, insanlığa hizmet eden projelere imza atarlar, fikirler ortaya çıkarırlar. TEKNOFEST bu anlamda her yönüyle ülkemize çok büyük katkı sunan çok güzel bir festival. İyi ki bunun bir parçasıyız, sizler de bunun iyi ki bir parçasısınız. Çok güzel bir sinerji var."

AZERBAYCAN'DAN SONRA SIRADA YENİ ÜLKELER VAR

Bayraktar, Azerbaycan'dan sonra yurt dışında TEKNOFEST'in devam edip etmeyeceği yönündeki soru üzerine ise "Yurt dışında festivalin devam etmesini istiyoruz. Türkiye, sadece kendi coğrafyası değil, milli teknoloji hamlesi vizyonu, Türkiye'nin bütün dost ve kardeş coğrafyalarında bunun yansıması, gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Azerbaycan sonrasında inşallah Pakistan, Endonezya gibi ülkelerde de bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. Sizlerin de TEKNOFEST'e katkılarınızdan dolayı en başından bu yana, teşekkürlerimizi arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

COŞKU ARTARAK SÜRÜYOR

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, her bir çocuğun uçağa dokunabildiği festival hedeflediklerini söyledi. Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te ilk günden itibaren coşkunun artarak sürdüğünü söyledi.

Yarın Karadeniz tarihinin en büyük etkinliğinin olacağını belirten Bayraktar, "Dün 120 bin kişi gelmişti. Tabii artık sayıları bile tutamıyoruz. Olabildiğince coşkulu, herkesin tüm etkinlikleri deneyimleyebildiği festival. Her bir çocuğun uçağa dokunabildiği festival hedefliyoruz." dedi.

Festivalde yarışmalara ilginin çok büyük olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz 600 bin öğrenci başvurdu. Bir yazarımız bir kitabında, 'Bu maya tuttu' demişti. Bu maya tutmuştu. Şimdi iyice bu maya büyüdü, büyüdü, Türkiye sınırlarını aştı. Bu mesele artık Türkiye'nin tam da bizim istediğimiz gibi, yani tam bağımsız ve müreffeh olmak için milli teknoloji geliştirme meselesi merkezde bir yere oturdu. Futbol kadar olmasa da çok önemli bir yere geldi. İnşallah bu böyle devam edecek, artarak, büyüyerek gidecek. 2023'te de TEKNOFEST yapacağız, 2024'te de yapacağız, 2025'te de 2053'te de ve inşallah 2071'de de sizlerle beraber torunlarımızla TEKNOFEST yapıyor olacağız."

TEKNOFEST'in yurt dışı programları konusunda bilgi veren Bayraktar, "Elbette TEKNOFEST dost ve kardeş ülkeler öncelikli olmak üzere böyle bir hedefimiz var. Azerbaycan'da düzenledik. Harika bir TEKNOFEST oldu. Kardeşliğimizin pekişmesi açısından da muhteşem bir etkinlik oldu. Hepimizin tüyleri diken diken oldu. Türk Yıldızları gökyüzünde bayrak çizdiğinde, o coşkuyu Türk milleti olarak birlikte yaşadığımızda... İnşallah başka ülkelerde de... Talep var, yıllardır var. Her yere yetişmek de zor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı..