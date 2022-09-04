Ey Yunan! Tarihe bak daha fazla ileri gitme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz'e katıldı. Burada yaptığı konuşmada TEKNOFEST gençliğinin öneminden bahseden Erdoğan, Ege'deki hukuk tanımaz tavrını sürdüren Yunanistan'ı da bir kez daha uyardı.

Türkiye'nin şu anda büyümede dünya ikincisi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ülkemize böylesine iftihar verici markayı kazandıran T3 Vakfı ile yol yürüyen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Bu yıl 5'incisi düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin kapsama alanı artık sınırlarımız dışına da taşmıştır. Geçtiğimiz Mayıs ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'i gururla takip ettim. Bazıları gençlerimizi harflerle kuşaklara ayırıp umutsuzluk yaratmaya çalışırken asıl gerçek işte burada karşımızda duruyor. Atalarımızın 'Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner' diye bir sözü var. Dün bize parasıyla savunma sanayisi teknolojisi vermeyen ülkelere ihracat yapar hale geldik" dedi.

'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ'

Başkan Erdoğan, konuşmasında Yunanistan'ın son olarak Türk jetlerine yaptığı tacize de tepki gösterdi. Atina yönetimini uyaran Erdoğan, "Bu FETÖ değil mi başörtüsü teferruattır diyen. Şimdi nerede Pensilvanya'da. Kimin beslemesi ABD'nin. Şu anda ABD, Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Oradan S300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Aynı Türkiye şimdi kimi alanlarda dünyanın gelişmiş ülkelerinin üzerine çıkan başarılarla kendini ispat ettiriyor. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerleri fırsat kollayarak beklediğinden emin olun. İnşallah bunlara fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

'ÇILGIN TÜRKLER BÜYÜYOR'

Türkiye'de huzuru, istikrarı, güveni, barışı, gelişmeyi, kalkınmayı, demokrasiyi güçlü tutmak gerektiğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Türkiye tarihinden birlik, beraberliğinden kardeşliğinden aldığı güçle, ateş çemberinden kendini huzur sembolü olarak ayrıştırmaktadır. Böyle bir coğrafyada zayıf olmak, zayıf kalmak gibi bir şansı yoktur. Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor. Ülkemizi krizlerden ayrıştırarak kendi hedeflerimizden kopmamakta ısrar ediyoruz. Ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimize her türlü desteğimizi veriyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" açıklamasını yaptı.

'KIZILELMA UÇAĞI OYUNLARI DEĞİŞTİRECEK'

BAŞKAN Erdoğan, başbakan olduğu dönemde yaşadığı bir anıyı da paylaştı. Erdoğan, "Seçimi kazandığımız zaman Bush ABD'nin başkanıydı. Ziyarete gittim. Hani bize İHA verecektiniz, ne oldu İHA'lar, terörle mücadele ediyoruz dedim. Rice'ı çağırdı ve 'Hemen İHA vereceksiniz' dedi. 48 saatte İHA'ları gönderdiler. Bu görüşmeden sonra rahmetli Özdemir Bayraktar abimiz çocuklarıyla beraber adımı attı, Bayraktar İHA'larını üretmeye başladılar. Nereden nereye. KIZILELMA insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici hamle olarak görülmektedir. Yüzde 80 yerli ve milli savunma sanayiine sahibiz. Bugün sadece SİHA'larımız dünyanın 30'dan fazla ülkesinde ülkemizi gururla temsil ediyor" diye konuştu.

'GÜVENCEMİZ VE UMUDUMUZ TEKNOFEST KUSAGIDIR'

BAŞKAN Erdoğan, yerli otomobili, yerli bilgisayarı, çipi, uçağı, gemiyi, uyduyu, elektronik sistemleri üretme konusundaki gayretlerinin sebebinin ambargolara maruz kalmama kararı olduğunu söyledi. Erdoğan, "Hürkuş'u yapmak için 70 yıl beklemek zorunda kaldık. En büyük güvencemiz ve umudumuz TEKNOFEST kuşağıdır" dedi.

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra tahıl ihracı ve Zaporijya Nükleer Santrali'ne dair gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un vefatı dolayısıyla taziyelerini ileten Erdoğan, tahıl anlaşmasında olduğu gibi Zaporijya Nükleer Santrali konusunda da kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti. İkili, Akkuyu Nükleer Santrali'nin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını da yineledi.