Milyonlarca dar gelirli ve borçlunun gözü Kabine’de! İşte ele alınacak konular...

Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek. Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi bekleniyor. Hükümetin gündeminde ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak.



6 MİLYON VATANDAŞIN GÖZÜ KABİNEDE

Yürürlük tarihine ilişkin de bir takvim masada. 15 Ağustos ve öncesine ilişkin borçların silinmesi çalışma kapsamında. Planlanan yol haritasında bu tarih dikkat çekerken düzenlemenin toplamda 6 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor. Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı öngörülüyor. Yasama yılının açılması ile birlikte borçların silinmesi TBMM gündemine gelmesi ve oylanması bekleniyor.





SOSYAL KONUT PROJESİ NE DURUMDA?

13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük ucuz sosyal konut projesiyle ilgili de son durumun değerlendirileceği Kabine toplantısında açıklama öncesi planlar masaya yatırılacak. Yeni yapılacak ucuz konutlar, dönüştürülecek konutlar, başvuru koşulları ve kontenjanlarla ilgili belirlenen kriterler Başkan Erdoğan'a sunulacak. TOKİ koordinasyonunda yürütülecek olan ucuz ev kampanyasının detayları 13 Eylül'de kamuoyu ile paylaşılacak.



EGE VE AKDENİZ'DEKİ TAHRİK KONUŞULACAK

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısının rutin gündemlerinden biri de terörle mücadele olacak. Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek maddelerden biri de Yunanistan'ın hem Ege ve Akdeniz'deki tahrikleri hem de uluslararası arenadaki lobi faaliyetlerine karşı atılacak adımlar olacak.



EKONOMİDE ATILACAK ADIMLAR ELE ALINACAK

Tüm bu gelişmeler dışında Kabine gündeminde ekonominin farklı alanlarında atılan ve atılacak adımlar da değerlendirilecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile sağlanan ucuz gıda erişiminde gelinen son durum, Merkez Bankası'nın aldığı ve alacağı kararların değerlendirmesi, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede tedbirlerin değerlendirilmesi de Kabine Toplantısında ele alınacak.