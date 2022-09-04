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Son dakika: MİT'ten Sincar'da nokta operasyon

Son dakika haberi...MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’daki nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi’yi etkisiz hale getirdi.

DHA

04.09.2022, 10:35 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022, 11:00

Son dakika: MİT’ten Sincar’da nokta operasyon

MİT, daha önce Türkiye'de silahlı faaliyetlerde bulunan ve bazı güvenlik güçlerinin şehit olduğu eylemlere katılan 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi'yi, etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirledi. Türk vatandaşlığı bulunan ve katılıp yönlendirdiği silahlı eylemler nedeniyle aranma kaydı bulunan Bedirhan Abi'nin Sincar'da terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Bu kapsamda saha ajanlarının da desteğiyle teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik nokta operasyonu planlandı. Abi, gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK'ya 2011'de Şırnak'tan katılan terörist Bedirhan Abi, daha sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalına geçti. Terör örgütü tarafından Irak'a çekilen Abi, Sincar'da PKK/YBŞ'ye bağlı sözde tugay sorumlusu olduğu döneme kadar tabur ve cephe sorumlusu olarak görev yaptı.

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