Dar gelirli ve borçlunun gözü kabinede

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe Külliye'de toplanıyor. Kabine Toplantısı kapsamında dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemler hükümetin gündeminde olacak. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek. Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde.



TERÖRLE MÜCADELE

Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi bekleniyor. Hükümetin gündeminde ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak. Başkan Erdoğan liderliğindeki toplantının rutin gündemlerinden biri de terörle mücadele olacak. Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek maddelerden biri de Yunanistan'ın hem Ege ve Akdeniz'deki tahrikleri hem de uluslararası arenadaki lobi faaliyetlerine karşı atılacak adımlar olacak.

6 MİLYON VATANDAŞ, 30 MİLYAR LİRA BORÇ

15 Ağustos ve öncesine ilişkin borçların silinmesi çalışma kapsamında. Planlanan yol haritasında bu tarih dikkat çekerken düzenlemenin toplamda 6 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor. Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı öngörülüyor. Yasama yılının açılması ile birlikte borçların silinmesinin TBMM gündemine gelmesi ve oylanması bekleniyor.