İzmir’i hatırlayan Yunan panikte!

Geçtiğimiz yıl Türk hava sahası ve karasularına yönelik 1616 ihlal ve tacizde bulunan Yunanistan, sadece yılbaşından eylül ayına kadar 1123 ihlal ve taciz gerçekleştirdi. Yunanistan'ın bu taciz ve ihlallerine en güzel cevabı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Teknofest Karadeniz'de verdi. Erdoğan'ın "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" uyarısı Yunanistan basınında geniş yer buldu. Yunan basını, her aşamada ittifaktan kaçınan, tacizden geri durmayan, adaları işgal etmeye kalkışan ülkelerinin, Başkan Erdoğan tarafından hedef gösterildiğini öne sürdü.





"ERDOĞAN'DAN TEHDİT" BAŞLIĞI

CNN Yunanca, "Erdoğan'ın Yunanistan'a doğrudan ve açık tehdidi: Yunanistan, İzmir'i unutma" başlığını kullandı. Haberde, "Erdoğan'ın Yunanistan'ın adalarına operasyon sinyali verdiği" şeklindeki not aktarıldı. Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının, "Yunanistan'ın NATO içinde değeri yoktur" ifadesinin ardından geldiğine dikkat çekildi. "in.gr" adlı internet sitesi, Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'ı "doğrudan tehdit ettiğini" yazdı. Erdoğan'ın, "Ankara'nın vakti geldiğinde ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu" vurguladığına işaret edildi. "parapolitika.gr" adlı internet sitesi de "Yunanlılar, İzmir'de olanları unutmayın" manşetini attı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın, "Ey Yunan, tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Bir gece ansızın gelebiliriz. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız" dediği belirtildi.





'DOSTUMUZU İYİ BİLMELİYİZ'

Yunanistan'ın en yaygın gazetesi Kathimerini, Erdoğan'ın Yunanistan açıklamalarını, "Türk cumhurbaşkanı, Türk-Yunan Savaşı'nın 100. yıldönümünde Yunanlıları "İzmir'i hatırlamaya" çağırıyor ve Samsun'daki konuşmasında "bedeli ağır olacak" konusunda uyarıyor" dedi. Ayrıca Erdoğan'ın, TEKNOFEST'teki konuşmasından, "Kimin dostumuz, kimin bize karşı olduğunu iyi bilmeliyiz. Ey Yunan, tarihe bak" notları paylaşıldı. Yunan devlet televizyonu ERT, Erdoğan'ın, Ege'deki hava sahası ihlalleri nedeniyle Yunanistan'ı uyardığını aktardı. Uyarılarını sıralayan Başkan Erdoğan'ın "Tarihe bedel ödersiniz" dediği kaydedildi.





EŞSİZ BİR MEYDAN OKUMA

"Türk Cumhurbaşkanı'ndan eşi görülmemiş bir meydan okuma" ifadesine yer veren Proto Thema, "Yunanistan'ın işgal altındaki adaları bizi bağlamaz, zamanı gelince ne gerekirse yaparız" ayrıntısını aktardı. Öte yandan Erdoğan'ın, ekonomi alanında verdiği "Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor" mesajına vurgu yapıldı. Skai televizyonu, "Yeni tehditler: Bir gece aniden gelebiliriz" ifadesini kullandı. Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Yunanistan'a 'Tarihine bak' çağrısı yaptı. 'Aşırıya kaçarsanız bedeli çok ağır olur' diye uyardı" denildi. Erdoğan'ın konuşmasındaki, "Bu gençlik, bir asır önce milli mücadeleyi zafere ulaştırmış, düşmanı denize dökmüştü" ayrıntısına yer verildi.





HEPSİNDE SON DAKİKA OLDU

Öte yandan farklı ülkelerden basın kuruluşları da Erdoğan'ın sözlerini son dakika olarak duyurdu. Fransız haber ajansı AFP, Birleşik Arap Emirlikleri haber ajansına ait Al Arabiya English ve Rusya haber ajansı Russian Today son dakika olarak paylaştıkları haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı Ege üzerinde Türk uçaklarını "taciz etmeye" devam etmesi halinde "ağır bir bedel" ödeyeceği konusunda uyardı" ifadelerini kullandı. Bloomberg haberinde iki ülkenin de NATO üyesi olduğuna vurgu yaparak, "Erdoğan, iki NATO müttefiki arasındaki toprak anlaşmazlıkları üzerindeki artan gerilim nedeniyle Yunanistan'ı 'fazla ileri gitmemesi' konusunda uyardı" değerlendirmesinde bulundu. Alman DW ise haberde "Türk lider Yunan hava sahası ihlalleri iddiası konusundaki söylemini artırdı" başlığını kullandı.

COŞKUN BAŞBUĞ: ERDOĞAN TEK BİR SÖZLE YUNAN'IN KULAĞINI ÇEKTİ

Askeri stratejist Coşkun Başbuğ, "ABD'nin kuklası şımarık Yunanistan'ın kulağını Erdoğan tarihi bir sözle çekti. Teknenize miço bile yapmayacağınız birini ülkenin başına getirirseniz, ülkenizi Avrupa'nın kirli işlerini yapan arka mahallesi haline getirirsiniz. Bu ihlallere ve şımarıklığa devam ederse ikinci kulağınızı da çekmekten Türkiye asla çekinmez. Ve Türkiye bunun için kimseye hesap vermez, kimseden icazet almaz. Yunanistan yanılıp da bir çatışmaya girerse, yolun sonuna geldiğini bilmeli. Ancak sadece Yunanistan değil, NATO ile birlikte ABD'nin de bu kirliği oyun sonu olur" diye konuştu.

ERHAN ÇALIŞKAN: ŞİKAYET İÇİN KAPI KAPI DOLAŞACAKLAR

Başkan Erdoğan'ın sözlerinin Yunanistan'ı güvenlik ve terör uzmanı Erhan Çalışkan, "Yunanistan, yine bildiğini okuyarak Türkiye'yi şikayet etmek için kapı kapı dolaşacaktır. Ancak PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin yuvası haline gelenkarıştırdığını söyleyen kötü komşumuz Yunanistan artık ayağını denk almalı. Birileri haddini bildirmeli. Bunu da en iyi yapacak kişi Türkiye ve lider Recep Tayyip Erdoğan'dı. Artık bizimle, gerek havada gerek diplomaside gerekse karada it dalaşı yapamayacaklarını anlamışlardır" dedi.

FATİH ŞENDİL