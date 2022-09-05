Mutasavvıf İnançer hayatını kaybetti

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden, avukat, müzisyen ve Karagümrük Cerrahi Tekkesi mütevelli heyeti başkanı mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, 83 yaşında hayatını kaybetti. Önceki gece yaşamını yitiren Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi bugün öğlen namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacak olan cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan da vefat eden mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul başsağlığı mesajı yayımladı.



HESABINDAN PAYLAŞTI

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer'in vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer'e, Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, derecatı ali olsun" ifadesini kullandı.

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