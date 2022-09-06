Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Balkan turu öncesi önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, ilk durağı olan Bosna-Hersek ziyareti için yola çıkmadan önce Ankara'da havalimanında gazetecilere önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalardından derlenenler şu şekilde:

"Bölge ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik her 3 ülkede düzenlenen forumlara katılım sağlanacak. Ziyaretimizde Bosna Hersek'te yaşanan siyasi krize karşı çözüm çabası içinde olacağız.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında hali hazırda çok iyi seviyede bulunan ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Müşterek faaliyetleri de ele alma imkanı bulacağız.

"BOSNA HERSEK'İN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ziyarette Balkanlar'ın huzuruna desteğimizi vurgulayacağız.

Merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edeceğiz.

Daha sonra Belgrad'a geçeceğiz. Vucic ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerimiz olacak.

Sırbistan'ın ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bosna-Hersek başta olmak üzere ikili ve ekonomik ilişkileri ele alacağız. İkili ticaret hacmimizde hızla yükseliyor.

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığımız NATO Genel Sekreteri ve diğer temsilcileri ile bu görüşmeleri sürdürüyor. Kilit atma noktasında hassasiyetimiz devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz. Hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor."