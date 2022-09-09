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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’de cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu. Batı'nın, DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok. SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor." dedi.

09.09.2022, 14:01 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022, 14:16

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
(Yakalanan DEAŞ'lı terörist) Yargıya sevki yapıldı. Yargı gereğini yapacaktır. Batı sadece bu i,şin lafını yapıyorlar. Yaptıkları her hangi bir şey yok.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ İLE TATBİKATI
ABD bu törer örgütlerine binlerce TIR, araç gereç, mühimmat bugüe kadar gönderdi ve hala gönderiyor. Tabi sadece Suriye'deki koalisyon güçleriyle ortak çalışmalar değil aynı şeyi Irak'ta da yaptılar. Bunun yanında eğitim noktasında da ciddi eğitim desteği de veriyorlar. Dün akşam uçakta gelirken de söyledim BMGK'da eğer sayın Başkan ile bir görüşlmem olursa bu konuyu kendileriyle görüşeceğim.

KRELİÇE ELIZABETH'İN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK MI?
Kendisini tanıyorum. Buckingham Sarayı'nda da bir görüşmemiz oldu. Temenni ediyorum ki fırsat bulursak biz de merasimde bulunmak isteriz.

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