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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan İzmir'in kurtuluş yıl dönümü mesajı

Başkan Erdoğan'dan İzmir'in kurtuluş yıl dönümü mesajı

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajla İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik etti. Erdoğan mesajında "Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül'de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

AA

09.09.2022, 14:20

Başkan Erdoğan’dan İzmir’in kurtuluş yıl dönümü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum. Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül'de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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