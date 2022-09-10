ABD bizi başka yollara sevk etmesin

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turunu tamamlayarak önceki gün yurda dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazı sonrası gündemi değerlendirdi. Erdoğan, F-16 satışı konusuyla ilgili bir soru üzerine ABD'ye uyarılarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'deki NATO zirvesinde kendilerine her türlü desteği vereceğini söylediğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Sayın Biden F-16'lar konusunda olumlu yaklaşımda bulundu. Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu. Sonra Dışişleri Bakanım ile Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da görüşme yapıldı. Cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediklerini kendilerine ifade ettiler. Onlar da 'Cumhuriyetçiler olarak gerekli olan desteği verebileceklerini' söylediler" dedi.

Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Dünyada savaş uçaklarını satan ülke sadece Amerika değil. İngiltere, Fransa, Rusya satıyor. Her yerden almak mümkün. Bunun için de bize sinyal çakanlar var" açıklamasını yaptı.

TERÖRİSTLERLE TATBİKAT

Erdoğan, ABD'nin terör örgütlerine destek vermesi ve ortak tatbikat yapmalarına da tepkisini dile getirdi. Mühimmat ve eğitim noktasında ABD'den terör örgütlerine ciddi destek verildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Başkan'la görüşme fırsatı bulursak, bu konuyu kendileriyle görüşeceğim" dedi. Batı'nın DEAŞ'la ilgili sağlıklı bir mücadelesinin olmadığını da sözlerine ekleyen Erdoğan, "Sadece lafını yapıyorlar. Yargının kararını bekliyoruz. Kararlılığımız sınır içi ve sınır dışında devam ediyor" diye konuştu.

"YUNANİSTAN'IN ANLAYACAĞI DİLDEN KONUŞURUZ"

BAŞKAN Erdoğan, Balkan turu dönüşünde uçakta basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile ilişkilerin ve kendisinin sarf ettiği 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerinin sorulması üzerine Erdoğan, "İfade ettiğim hususların, vermek istediğim mesajın son derece açık olduğunu düşünüyorum. Bir yanda Ege'de ihlaller var, bazıları NATO görevi icra eden uçaklarımıza yönelik tacizler var, S-300 füzeleriyle radar kilitlemeye varan mütecaviz hareketler var. Bizim S-400 olayımızı diline dolayanlardan Yunanistan'ın S-300'üyle alakalı bugüne kadar herhangi bir şey duydunuz mu? Aynı zamanda tabii üsler kurulması olayı var. Bunun başını da malum Amerika çekiyor. Bize dayatmaya çalıştıkları maksimalist tezler de var. Bunun da yenilir yutulur bir yanı yok. Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞIMIZA DOĞALGAZI ÇOK DAHA UCUZA ULAŞTIRACAĞIZ'

BAŞKAN Erdoğan Türkiye'nin enerjide bir sıkıntısı olmadığını yineleyerek, amaçlarının vatandaşa doğalgazı daha ucuza ulaştırmak olduğunu ifade etti. Avrupa'nın son krizin ardından kapattığı enerji santrallerini tekrar açma yoluna gitmeye başladığını söyleyen Erdoğan, "Rusya keyfinden bu adımları atmadı. Avrupa öyle zannedildiği gibi rahat değil. Sayın Putin ile fiyat konusunda bir görüşmem olmuştu. O konudaki yaklaşımını da gerçekleştirirse o zaman 'nurun ala nur' olur. Bizim derdimiz, elektriği veya doğal gazı vatandaşımıza daha uygun şartlarda verebilmek. 2023'te kendi doğalgazımızı çıkarmamız halinde, onu çıkardığımız andan itibaren biz vatandaşımızın kapısına doğal gazı çok daha ucuza ulaştıracağız. Hedefimiz bu" dedi.

BİZE KEFEN BİÇİLEMEZ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında paylaştığı kutlama mesajıyla Türkiye üzerinde kirli emelleri olanlara net mesaj verdi. Erdoğan, "Türk Milleti'nin esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül'de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" dedi.

"İNGİLTERE'DEKİ CENAZE TÖRENİNE GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

BAŞKAN Erdoğan, önceki gün yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenaze törenine katılmak istediğini söyledi. Taziye mesajı paylaştığını hatırlatan Erdoğan, "Bizim de programlar var. Programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum. Bütün mesele bizim programlarımızla bunu bir araya getirmek. Kendisini tanıyorum, Buckingham Sarayı'nda da görüşmemiz olmuştu" dedi.