  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem İHA'lar Bodrum'da tespit etti! Yunan göçmenleri Türk kara sularına itti

İHA'lar Bodrum'da tespit etti! Yunan göçmenleri Türk kara sularına itti

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı "Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi." ifadelerine yer verdi.

DHA

10.09.2022, 16:55

İHA’lar Bodrum’da tespit etti! Yunan göçmenleri Türk kara sularına itti

Milli Savunma Bakanlığı, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota aktarılarak Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.

MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü paylaşımı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA