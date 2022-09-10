Son dakika: Eren Abluka-36 operasyonu başladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Muş'ta 513 personelin katılımıyla Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde "Eren Abluka-36 (Muş-Malazgirt) Şehit J.Ütğm. İsmail MORAY" Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan '513' personel '38' operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile 'inançlı' ve 'kararlı' bir şekilde başarıyla devam ediyor.