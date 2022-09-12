Dünya liderleriyle yoğun diplomasi trafiği

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine hız kesmeden devam edecek. Erdoğan bu kez de 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Zirvede, üye ülkelerin devlet liderleri ile bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan'ın en kritik görüşmesi ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olacak. Erdoğan ve Putin iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında görüşüp, Türkiye'nin büyük çaba harcayarak hayata geçirdiği tahıl koridoru konusunda da genel süreci değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan, 16 Eylül'de sonra erecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nden sonra Türkiye'ye dönecek, fakat birkaç gün içinde bir sonraki durağı Amerika Birleşik Devletleri olacak. New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 Eylül'de düzenlenecek olan Genel Kurul'a hitap etmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan buradaki konuşmasında, Rusya- Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta dünyaya mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini dile getirecek. Erdoğan'ın liderlerle dirsek teması böylece New York'ta da sürecek.

İKİNCİ DURAK ABD OLACAK

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında birçok devlet ve hükümet başkanı ile yüz yüze görüşecek. Ayrıca Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la da görüşmesi de bekleniyor. İki lider görüşmede; Türkiye-Rusya ilişkilerini, ABD silahlarını ve Ukrayna- Suriye Savaşı'nı ele alacak. Öte yandan başkan Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin startını verecek.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ'DAN TEŞEKKÜR

BAŞKAN Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın sel felaketiyle mücadelesini yakından takip ettiğini, kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği şekilde ihtiyaç duyulan desteği verebilmek için Türkiye olarak seferber olduklarını söyledi. Türk halkının da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Pakistan'ın yaralarının sarılması noktasında ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Pakistan Başbakanı Şerif ise desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

MİÇOTAKİS'TEN GERİ ADIM

TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken, Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten jet hızıyla bir geri adım geldi. Düzenlediği bir basın toplantısında flaş açıklamalarda bulunan Miçotakis, Türkiye'nin Prag'daki varlığına da dikkat çekerek, "Yunanistan bu varlıktan mutlu. Bu Kıbrıs meselesi için de iyi olacak. Erdoğan Prag'a gelirse konuşma fırsatımız olabilir. Onunla uygun bir zaman olursa görüşmeye hazırım" ifadelerine yer verdi.