Tek parti CHP ruhu Tunç Soyer’de hortladı

Anadolu coğrafyası uğruna verdiğimiz şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, aziz milletimizin duygularını rencide eden bir konuşma yapan İzmir belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepkiler sürüyor. Tunç Soyer'in Özelikle İNGİLTERE'NİN Anadolu'yu işgal etmek üzere gönderdiği Yunan Ordusu'nun Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) kumandasındaki Kahraman Türk Ordusunca İzmir'de denize dökülmesinin 100. yıl dönümünde Osmanlı'yı hedef alması, ERDOĞAN YÖNETİMİNDEN KURTULMAKTAN bahsetmesi çok büyük tepkiyle karşılandı. Tunç Soyer'in konuşmasının sonundaki sözleri, TEK PARTİ CHP'NİN HORTLAYAN RUHU olarak göze çarpıyor. Tunç Soyer aklına göre, üstü kapalı, dolaylı laflarla bağ kurarak, günümüzün emperyalistlerine tek laf etmiyor ama aziz milletimizin ak sütü oylarıyla iktidara getirdiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetimini, 'hükümetten kurtulmak" idealiyle suçlaması çok haddini aşıyordu.

EMPERYALİSTLERE TEK LAF YOK

Herhalde Tunç Soyer "Düşmandan kurtulmak" lafıyla "bu hükümetten kurtulmak" arasında bir bağ kurduğunu anlamayacağımızı düşünüyordu. Tunç Soyer günün emperyalistlerine bir çift laf edemedi, evet. Yüz yıl sonra tetikçisi olarak Türkiye'ye karşı kullanılan Yunanistan'a ve arkasındaki Derin Amerika-Avrupa'ya tek laf etmiyor. Gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, ağzı var konuşmuyor. Pardon konuşamaz. Çünkü CHP'nin büyükşehir belediye başkanlıkları almasında, Derin ABD aparatları FETÖ ve PKK'nın siyasi kolu HDP'nin desteği var da ondan. Bir laf ederse, ABD KIZAR. Kızarsa ne yapar? Altılı Masa'yı iktidar yapmaz. Ondan günümüzün emperyalistlerine tek laf etmiyor. Soyer hükümetten kurtulma lafları ederken, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alkış alıyordu. Kılıçdaroğlu Almanları, İngilizleri çok sever. Ekrem İmamoğlu da İstanbul kar altındayken İngiliz büyükelçi ile balık yemeyi tercih etmişti. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış ilişkiler başdanışmanı kim? Ünal Çeviköz. Londra'da Büyükelçilik yaptı. Batılıları çok sever. Tunç Soyer, bugünün emperyalistlerine tek laf edebilir mi? EDEMEZ!

İSMET PAŞA'NIN İNGİLİZCE MERAKI

İsmet Paşa, TEK PARTİ CHP'nin Başbakanı iken rahmetli Atatürk tarafından görevden alındı. Yerine Celal Bayar Başbakan oldu. İsmet Paşa evinde İngilizce öğrenmeye karar verdi. Fransızca biliyordu ama ne olmuştu da İngilizce öğrenmeye kalkmıştı? İşte bu konu çok konuşuldu. İngilizce öğrenmek arzusunun bir arka planı var mıydı? Bu çok merak edildi. Atatürk rahmetli olunca Cumhurbaşkanı seçimi için Ankara'da kritik temaslar oldu. Rahmetli Fevzi Çakmak'a İngilizlerin (Almancı olduğu iddiasıyla) karşı çıktığı İsmet Paşa'yı desteklediği iddia edildi. İsmet Paşa Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ilk işlerinden birisi İNGİLTERE VE FRANSA ile dostluk anlaşması imzaladı...

SONUÇ

Herhalde Tunç Soyer bunları bildiği için, ABD'nin tetikçilerine, günümüzün emperyalistlerine tek laf edemiyor. Ege adalarının haksız ve hukuksuz silahlandırılmasına, S-300 kilit atmalarına kızmıyor. Tunç Soyer bugünün emperyalistlerine müthiş bir şefkat duygusuyla yaklaşıyor. Ama, 'Düşmandan kurtulma' örtüsü altında, aziz milletimizin oyları ile iktidara getirdiği ve yirmi yıldır hiç desteğini esirgemediği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan KURTULMA HAYALİNİ dile getiriyor. BUGÜNÜ ANLAMAK İÇİN TARİHE BAKMAK, OLAYLARI HATIRLAMAK LAZIM. TARİHE VE YAŞANANLARA BAKINCA, CHP'NİN HORTLAYAN RUHU'NUN ORTALIKTA DOLAŞTIĞINI GÖRÜYORUZ.