‘Vahdettin mi benim ecdadım!’

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül kutlamalarında Osmanlı'yı hainlikle suçlamasına tepkiler sürerken CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan da skandal bir çıkış geldi. Bakan, "Vahdettin'i mi savunacağım? O mu benim ecdadım?" dedi.

SOYER'E SAHİP ÇIKTI

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün tarihe sahip çıktığını ve Soyer'in de aynı şekilde davrandığını öne süren Bakan, "Mustafa Kemal Atatürk başka bir şey daha yapıyor. Sümerlilere de, Etiler'e de sahip çıkıyor. Bu topraklarda bizden önceki Truvalıların öcünü aldım diyor. Atatürk hem Türk tarihine sahip çıkıyor, bir yönüyle de Anadolu'daki geçmişteki medeniyetlere de sahip çıkıyor. Tunç Soyer'in tavrı da bu yönde. Çok önemli isimler bu topraklarda yer almış. Ben onlara sahip çıkamayacak mıyım? Neden Yunanlılara bırakayım onları? Bizden önceki medeniyetleri ve uygarlıkları da sahipleneceğiz. Tunç Soyer'i suçlayacak hiçbir şey yok. Ben söylediklerine sahip çıkıyorum" diye konuştu.

"DİYARBAKIR KÜRDİSTAN'IN BİR ŞEHRİDİR"

ANA muhalefet partisi CHP'nin HDP seviciliği her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceği yönündeki sözlerinin ardından bir skandal açıklama da CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten geldi. Nevaf Bilek, Diyarbakır'da partisinin il kongresinde yaptığı Kürtçe açıklamada Diyarbakır için 'Kürdistan'ın bir şehri' ifadelerini kullandı. Bilek "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" dedi. Diyarbakır için "Kürdistan'ın bir şehri" ifadesini kullanan Bilek'e sosyal medyada da tepki yağdı.