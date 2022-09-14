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Haberler Gündem Başkan Erdoğan 105 yeni Yurt Binası Açılış Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan 105 yeni Yurt Binası Açılış Töreni'nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

14.09.2022, 18:14

Başkan Erdoğan 105 yeni Yurt Binası Açılış Töreni’nde konuşuyor

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz. Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır.

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