Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 yılda 500 bin sosyal konut yapılacağını belirtti. Erdoğan, "Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır" dedi.





20 YILDA ASIRLIK PROJELER

Erdoğan, "Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi her alanda dolduğu gibi konut üretiminde asırlık eserlerle projelerle buluşturduk. TOKİ vasıtası ile yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Ülkemize çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, on binlerce iş yeri, binlerce kamu binası, Avrupa standartlarının da fevkinde stadyumlar, her kesimden insanımız için yüzlerce sosyal ve kültürel tesis kazandırdık" dedi.





DEPREME DAYANIKLI OLACAK

"Sosyal konut odaklı şehircilik atılımlarımıza yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içindeyiz" diye konuşan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu projelerle 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir. Bu tanıtım töreni ile ülkemizin her yerinde yüz binlerce yeni konutun, konut arsasının ve iş yerlerinin projelerini başlatıyoruz. Başvuruları yarın (bugün) başlayacak ve ekim ayı sonuna kadar sürecek projenin temelini de yılbaşı atıyoruz. Hedefimiz azami 2 yıl içinde bitirip hak sahiplerine teslim etmektir. Yatay mimari ile depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz projeler ülkemizin her yerinde devam edecektir."





900 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Hedefin 81 il ve tüm ilçelerde 2023- 2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut olduğunun altını çizen Erdoğan, "Sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yeri 2 yılda bitirilecek ve hak sahiplerinin kullanımına sunulacak. Projenin ilk etabı, 360 bin bağımsız birimden oluşacak" diye konuştu. Başkan Erdoğan, "2003 başından itibaren ürettiğimiz sosyal konut sayısını 2 milyona diğer projelerle birlikte bunların içinde oturan vatandaş sayımızı da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile işyerlerinin ismini de 'ilk evim', 'ilk iş yerim' olarak belirledik. Bu projenin büyüklüğünü anlatmak için şöyle bir örnek vermek istiyorum. 500 bin konut hedef sayısı hane sayısı bakımından İstanbul'un dörtte birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşitken, birçok ilimizin tamamına eşittir. 900 milyar liralık yatırım değeri demektir" dedi.





'HİÇBİR ÜLKE CESARET EDEMEDİ'

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Hazırladığımız projenin tamamı yani 500 bin konut, 250 bin altyapısı yapılmış konut amaçlı arsa ve 50 bin işyeri bittiğinde hamdolsun 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanlarına kavuşturmuş olacağız. Her projemiz gibi 500 bin sosyal konutun da yapılamayacağını söylemelerini ben kaale bile almıyorum. Çünkü biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. 'İlk evim', 'ilk iş yerim' projesinin 81 ilimize ülkemize, vatandaşlarımıza, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sanayi çarkları hızlanmaya ekonomi güçlenmeye başlayacak. Dünyanın hiçbir ülkesi cesaret edemedi. Milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yapmaya kararlıyız" diye konuştu.

10 YIL VADE İLE FAİZSİZ KONUT ARSASI

İlk defa altyapıları ve imarı hazırlanmış ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunduklarını söyleyen Erdoğan, "İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlediğimiz bu arsalar piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde satılacak. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecek. Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar var. İkinci gruptaki hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vade ile ve faizsiz şekilde yapılabilecek" dedi.

GENÇ EMEKÇİ VE GİRİŞİMCİLERE İŞYERİ

Başkan Erdoğan, "Hali hazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış toplamda 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni iş yeri daha küçük ve orta ölçekli sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Bu iş yerlerini 350 bin liradan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız" diye konuştu.

2 YILDA BİTİRİLİP HAK SAHİPLERİNE SUNULACAK

Erdoğan, "Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahi Cumhuriyet tarihimizin en büyük en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. İlk etap konutumuzdan 50 binini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE 12 BİN 500 KONUT AYRILDI

Konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirlediklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Buna göre şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'ine denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk. Konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini de yarınımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik" dedi.

3+1 EVLER 240 AY VADE İLE ÖDENECEK

Fiyatlar konusunda da bilgi veren Erdoğan, "Maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatlar da şu şekilde olacak. Toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay sahip olabileceklerdir. Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecek" diye konuştu.

GELİRİ 16 BİN LİRADAN AZ OLANLAR BAŞVURABİLECEK

İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşın projeye başvurabileceğini söyleyen Erdoğan, "Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Taksitler ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Kamunun ciddi kaynak ayırarak bu projeleri ticari kazanç haline getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Devleti kandırarak TOKİ'den ev almaya çalışanlar için sıkı, etkin, güvenilir denetim mekanizması kurulacak. Tek derdimiz imkânı kısıtlı ailelerimizi uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır" ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE 10 İLÇEDE YAPILACAK

İzmir'de yapılacak olan 12 bin 500 sosyal konutun İzmir merkez dahil 10 ilçede yapılacağı bildirildi. İlçeler şu şekilde:

- ALİAĞA 1000 konut

- BERGAMA 500 konut

- DİKİLİ 1000 konut

- GÜZELBAHÇE 750 konut

- KİRAZ 271 konut

- MENEMEN 1000 konut

- İZMİR MERKEZ 6279 konut

- SEFERİHİSAR 500 konut

- TORBALI 500 konut

- URLA 300 konut

■ FATMA GÖKSU-BETÜL USTA