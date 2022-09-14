Türkiye, estetik cerrahide dünya 2’ncisi

Ülkemiz sağlık turizminde son yıllarda önemli bir atak gerçekleştirdi. Pek çok ülkeden çok sayıda turist sağlık turizmi için ülkemizi tercih ediyor. Dünya çapında estetik cerrahi alanında önemli bir merkeze dönüşen Türkiye, en çok estetik işlem yapılan beşinci ülke olarak zirveye yaklaşıyor. Ülkemizin plastik cerrahi olanakları sağlık turistlerini cezbediyor, Uzmanlar seçim yapmadan önce hekimler hakkında araştırma yapılması konusunda uyarıyor. Son dönemde dünyanın estetik merkezi haline gelen ülkemiz, plastik cerrahide zirveye yaklaşıyor. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin yayımladığı son rapora göre Türkiye, dünyada en çok estetik işlem yapılan beşinci ülke. İşlemlerde başı çeken burun ameliyatında dünya ikincisi olan ülkemiz, botoksta üçüncü sırada yer alıyor.



SON TEKNOLOJİYE SAHİP

Ülkemize gelen medikal estetik turistlerinin ülkelerine hayal ettikleri görünümle dönmelerinin, Türkiye'nin sağlık turizmindeki imajının gün geçtikte güçlendiğini belirten Op. Dr. Serkan Balta, "Ülkemizdeki estetik cerrahi kliniklerinin, son teknoloji medikal tedavi tekniklerinden yararlanarak ve hastaların önceliklerini esas alarak sunduğu çözümler, dünya çapındaki büyüme ivmemizi hızlandırıyor. Ülkelerine tatmin edici sonuçlarla dönenler, başka bir operasyon söz konusu olduğunda aynı doktorlarla devam etmek istiyor, onları çevrelerine de tavsiye ediyor" diye konuştu.



İYİ ARAŞTIRMA YAPILMALI

Farklı coğrafyalardan gelen hastaların birçok konuda kaygılandığını kaydeden uzmanlar, "Sağlık turizmi, dünya genelinde ticari ranta dönüşmüş durumda. Bu yüzden işinde yetkin olmayan hekimlerin gerçekleştirdiği hatalı operasyonlar, yanlış teknik ve uygulamalar veya kalitesiz malzeme kullanımı hem hastaları hem de alanındaki başarılı hekimleri hayal kırıklığına uğratıyor. Hastaların uzman ve klinik seçiminden önce ayrıntılı bir araştırma yapması ve estetik cerrahiyi ticarete dönüştürmemiş hekimleri tercih etmesi önemli" dedi.

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