18 yaşındakiler de ev sahibi olabilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıklamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruları dün rekor sayıyla başlayan ve Ekim ayı sonuna kadar sürecek olan projenin detaylarını medya yöneticileri ile paylaştı.

Toplantıda projeyle ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Kurum, aynı ildeki daire fiyatları arasındaki farka ilişkin yaptığı açıklamada, "Arsa hariç, 100 metre konutun maliyeti 1 milyonun üzerine çıkmış durumda. Arsa eklendiğinde de 1 milyon 200 bine, 10 milyona çıkan yerler var. Büyükşehirlerde arsa karşılığı iş yaptığınızda yüzde 40'ın altında arsa maliyeti olmaz. Yüzde 40 indirim açıklanan fiyatlarda vardır. TOKİ para kazanmamaktadır" diye konuştu. Bakan Murat Kurum, tarla, arsa hisse sahibi olan kişilerin de konut için başvuru yapabileceğini belirtti.

1 GÜNDE REKOR BAŞVURU

BAKAN Kurum, vatandaşların bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturduğu söyleyerek sosyal konut projesinin ilk gününde başvuru sayısının 507 bin 937 olduğunu bildirdi.

TAKSİT ÖDEMELERİ SÖZLEŞMEDEN SONRA

BAKAN Kurum, "Etaplar halinde bütün ihaleleri gerçekleştireceğiz. Ankara, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale İstanbul, Diyarbakır, Erzincan şu anda yapılmış olanlar. Önümüzdeki süreçte de bu artarak devam edecek. Sözleşme imzalandığı andan itibaren yapılacak. Bitmeye yakın bu sözleşmeler imzalanacak. 2 sene süreceğini düşünürsek kurasını çektik, sözleşme yaptık. 1 yıllık süreç geçerse 1 yıl evini teslim almadan taksit ödemiş olacak. Kuradan sonra değil, sözleşmeden sonra taksitler başlıyor. Fiyatlar belli ama mevzuatı gereği bunu yapıyor. Evin teslimiyle taksit ödemeye başlaması arasında 12 ay bir zaman olabilir, proje ve yerine göre değişebilir" diye konuştu. Türkiye'de ev almak isteyen gurbetçiler için de Bakan Kurum, yurt dışı gelirlerine bakılacağını dile getirdi.

EV ÇIKMAZSA BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK

CUMHURİYET tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde vatandaşların akıllarına takılan sorulardan biri de ev çıkmaması durumunda başvuru ücretinin ne olacağıydı. Buna göre başvurularda konut ve arsa için ödenecek 500 lira ile sanayi siteleri için ödenecek 2 bin liralık başvuru ücretleri kuraların ardından konut-arsa çıkmayan vatandaşlara iade edilecek.

EVİ OLANLARIN BAŞVURULARI GEÇERSİZ SAYILACAK

EV sahibi olanlar konut projesine sistem üzerinden başvuru yapabilse de başvuruları geçersiz sayılacak. Başvuran herkesin TC kimlik numarası üzerinden tapu kayıtları ve nüfus müdürlükleri üzerinden sorgulamaları yapılacak, üzerinde konut tapusu bulunan veya başvurduğu ilde bir yıldan az ikameti olanlar varsa bunlar başvurudan sonra elenecek. Bu kişiler başvurusu kabul edilmeyenler şeklinde listelenecek ve başvuru ücretleri iade edilecek. Maaş bordro dökümü gibi belgeler ise sözleşme aşmasında talep edilecek, eğer kişinin başvuru şartındaki ücret düzeyini aştığı tespit edilirse hakkı geri alınarak, yedeklere verilecek.

YÜZDE 10 PEŞİNAT, YÜZDE 1 KDV ÜCRETİ ALINACAK

BAŞVURULARIN ardından konut veya arsa değerinin yüzde 10'u kadar ödenecek peşinatın yanı sıra yüzde 1'lik KDV ücreti tahsil edilecek. Yani 608 bin liralık 2+1 ev için 60 bin 800 lira peşinat, 6 bin 80 lira da KDV olmak üzere 66 bin 800 lira sözleşme esnasında ödeme yapılacak. Her 6 ayda bir, önceki 6 aylık döneme ait gelen memur maaş artış oranı üzerinden TOKİ tarafından belirlenecek oranda kalan taksit ve borç tutarları artırılacak. Ancak istisna olarak şehit yakını ve gaziler için sabit taksit ödeme imkanı tanınacak.

AİLE GELİRİ DEĞİL GENCİN GELİRİ ÖNEMLİ

BAKAN Kurum, "18 yaşını geçmiş kişiler orada misafir. Dolayısıyla 18 yaşına gelmiş gençlerimiz evdeki ikamet ve hane halkından sayılmıyor. Ailesiyle oturduğu ya da nüfusa kayıtlı olduğu şehre başvurabilir. Eylül 1992 tarihinden sonra doğan genç kardeşlerimiz onlara ayrılan kontenjan üzerinden müracaat edebilecekler. Aile geliri değil, gencin geliri önemli" dedi.

BORÇ BİTMEDEN SATILAMAZ AMA KİRAYA VERİLEBİLİR

BAKAN Kurum, "Projeye TC vatandaşı olan herkes başvurabilir. TC vatandaşı olmuş, üzerinde evi olmayan herkes başvurabilir. Vatandaşlık alabilmesi için de evi olması gerekiyorsa, sonradan vatandaş olanlar konuya dahil gözükmüyor. Borcu bitmeden konutları devredemez, satamazlar. Kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. Sosyal konut projelerinde devir hakkı yok. Tespit halinde konuta el koyarız. Biz evi olmayanlara ev alma imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

ARSALARIN ALTYAPISI VE İMAR PLANI HAZIR

BAKAN Kurum, "Arsaların altyapısı hazır, imar planı hazır. Müstakil ev yapacaklar için sınırları belirlenmiş. Buralara yöresel mimariye göre destek vereceğiz. Teknik destek verilecek. Belirlediğimiz sınırlar dahilinde ruhsatlı projeyi oraya yapabilecek. 10 yıl faizsiz ödeyecek. Bu çerçevede sözleşmeyi imzaladıktan sonra 2 yıl ev yapım hakkı var ama süreyi idarenin izniyle uzatabiliriz" dedi.

KURALAR NOTER HUZURUNDA ÇEKİLECEK

KURUM, "İhaleler kamu ihale kanunu çerçevesinde şeffaf şekilde yapılacak. 422 milyar liranın yüzde 40'ı sübvanse ediliyor. 176.8 milyar lira sübvansiyon söz konusu. İstanbul'la Şırnak'ın yaşam standardı bir değil. Belki maaşı aynı ama gideri daha fazla. Aslolan insanlara barınma hakkı sunuyoruz. Yaşam tercihine kendisi karar vermiş. Kuralar noter huzurunda yapılıyor" ifadelerini kullandı. Orta gelirli ailelere ilişkin ön görülen kampanyanın sorulduğu Bakan Kurum, bu projenin akabinde orta ve orta üstüne hitap eden projeler için de kampanya yapacaklarını dile getirdi.

KAMU BANKALARIYLA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Bakan Kurum, "Peşinat için finansman şimdilik yok. Daha önce kamu bankalarının peşinat ödemeleri için cazip imkanlar sunduğu imkanlar var. Aynı imkanlar çerçevesinde kamu bankalarımızla gerekeni yapacağız" dedi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

BAŞVURULAR, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın yetkili şubeleri ile e-Devlet aracılığıyla yapılıyor. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

"MAVİŞEHİR'DEKİ EVİN FİYATINI ETKİLEMEZ"

İZMİR Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, "Konut fiyatları ile ilgili bir düşme olacağını düşünmüyorum. Bu dar gelirlilere yönelik yapılan bir konut projesi. Türkiye'de 800 bin konut açığı olduğu söyleniyor. 5 yılda 500 bin konut yapılması planlanıyor. Bu da 8'de 1 yapar. Yani bu da yılda 100 bin konut demek. Bu dar gelirli aileler için yapılmış bir konut projesi ve gayet mantıklı, olumlu bir hareket. Bunu çok doğru buluyorum ancak genel anlamda bu proje Karşıyaka Mavişehir'deki ev sahibinin fiyatını düşürmez. Çünkü bu insanlar buradan daire almıyorlar" dedi.