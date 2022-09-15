Başkan Erdoğan ve Aliyev görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 13.45'te, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine geldi.Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'taki programlarına başladı.

ALİYEV İLE İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi.

HAZRETİ HIZIR TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'taki programlarına başladı.

Erdoğan, havalimanındaki karşılamanın ardından Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un da kabrinin bulunduğu Hazreti Hızır Türbesi'ne ziyarette bulundu.