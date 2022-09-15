BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan dün Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlamalarında, Osmanlı padişahlarından Vahdettin ile ilgili sarf ettiği sözleri sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Osmanlı'ya hakaret ediyor. Haddini bilmez, ahlaksız" ifadelerini kullandı.

Soyer’in konuşmasına tepkiler dinmiyor

'GENÇLİK HADDİNİ BİLDİRECEK'

ERDOĞAN sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir'i selden, pis kokulardan, lağımlardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var, sen onu söyle sen. Osmanlı'ya laf edecek hadsizliği nasıl yapıyorsun. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı ama biliyorum ki bu gençlik ilk seçimlerde bunlara haddini bildirecek. Kendi evlatlarını lüks ve şatafat içinde yaşattılar, Anadolu'nun evlatlarını fakirliğe, sürüklediler. Biz bu oyunu bozduk. 81 vilayetimizde üniversite var artık. Öğrenciler İstanbul'a Ankara'ya gelmiyor artık. Öğrencilerimiz artık memleketlerinde okuyor. Biz bu oyunu böyle bozduk, çok büyük oyunlar bozduk

BÜYÜKELÇİLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkmenistan Büyükelçisi Mekân Ishanguliyev ve Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi'yi ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabullerde büyükelçiler güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

BASKAN ERDOGAN BUGÜN SEMERKANT'TA

BAŞKAN Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Özbekistan'da olacak. Erdoğan, yarın Semerkant'taki zirvenin açılış etkinliğine katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve zirvenin ikinci oturumunda konuşma yapacak. Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere devlet başkanlarıyla ikili görüşme yapması bekleniyor.