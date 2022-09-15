Teröre ağır darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden biri olan Mahmur Kampı'na operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde yakalanan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Şahan ve Cihan kod adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu Tekoşin Kamışlı ve Civan kod adlı Aya Ahmet Süleyman Türkiye'ye getirildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

Hatip Güney'in sözde Şehit Deniz Taburu'nda tim komutanı olarak görevlendirildiği öğrenilirken, Aya Ahmet Süleyman'ın ise aldığı eğitimler sonrası 2018'de Mahmur Kampı'nda görevlendirildiği öğrenildi. Şanlıurfa'da da hain terör örgütüne mensup 4 terörist eylem hazırlığındayken yakalandı.

Şüphelilerin aralarında yargı mensuplarının da bulunduğu Suruç bölgesinde görev yapan kamu görevlilerine eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Osmaniye merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda da 5 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kimlikleri ve adresleri tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheliyi Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

140 MİLYAR TL GELİRE ENGEL

Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Eren Abluka Narkoterör Operasyonlarında ise bu yıl; 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 140 milyar TL yasa dışı gelirin engellendiği belirtildi.

2 PKK'LI DAHA IKNA YOLUYLA TESLIM OLDU

TERÖR örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak tarihinden bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı ise 83'e yükseldi.