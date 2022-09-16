Başkan Erdoğan ve Putin’den kritik temas

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı.

Görüşmede Ukrayna'da devam eden savaş ve tahıl koridoru başta olmak üzere bölgedeki önemli konuların ele alınması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere Semerkant'ta.

Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı nezdinde "Diyalog Ortağı" statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den Zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk kez katılım yapıldı.

İkili görüşmelerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile başlayan Erdoğan; Pakistan Başbakanı Şerif, Çin Devlet Başkanı Cinping, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, Hindistan Başbakanı Modi ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Burada liderlerle yapılan ikili görüşmelerde bölgesel konular ve iki ülkenin ilişkileri değerlendirildi. Tüm görüşmeler, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında ikili görüşmelerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başladı. Daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşme, Erdoğan'ın konakladığı otelde yapıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bir araya gelen Erdoğan ve Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki görüşmesi yarım saat sürdü.

Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmenin hemen ardından Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yla görüştü. Görüşme, Erdoğan'ın konakladığı Savitsky Otel'de gerçekleşti.

Resmi temaslarına bugün de devam eden Erdoğan, ikili temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti. Görüşme, zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.