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Haberler Gündem “8-9 vilayette 120’nin altında terörist kaldı”

“8-9 vilayette 120’nin altında terörist kaldı”

17.9.2022

“8-9 vilayette 120’nin altında terörist kaldı”
KIRKLARELİ'NDE temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kent merkezinde düzenlenen mitingde konuştu. Terörle mücadeleye değinen Soylu, "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı. Karadeniz'in tamamı tertemizdir. Devam ediyorum. Erzurum tertemizdir. Bingöl temiz. Kimseden korkmadan ve çekinmeden söylüyoruz. Allah nasip edecek Cumhuriyetin yüzüncü yılında, Cumhuriyetin birinci asrında 29 Ekim 2023'te bu ülkede bir tek terörist kalmayacak" diye konuştu. İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Soylu, çeşitli açılışlara da katıldı.
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