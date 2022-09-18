Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! 12 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Suruç/Şanlıurfa hududunda, 18 Eylül 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz. Er İsmet AYBEK şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmış, bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bakanlık ayrıca şehit asker için de taziye mesajı yayımladı

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."