  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: Suruç/Şanlıurfa hududunda, 18 Eylül 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz. Er İsmet AYBEK şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmış, bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

18.09.2022, 15:01 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022, 15:21

Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! 12 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Suruç/Şanlıurfa hududunda, 18 Eylül 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz. Er İsmet AYBEK şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmış, bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bakanlık ayrıca şehit asker için de taziye mesajı yayımladı

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA