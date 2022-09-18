TCG Anadolu’da geri sayım

CUMHURİYET tarihinin en önemli savunma sanayii projelerinden biri olan ve uzun zamandır merakla beklenen TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisi kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı.

İSTANBUL Tuzla'daki tersanede görüntülenen TCG Anadolu, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle sadece deniz kuvvetlerini değil Türkiye'nin diplomasideki konumunu da oldukça üst sıralara taşıyabilecek platformlardan biri. Tuzla'daki organizasyonun ev sahipliğini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir yaptı.

'KABÜLÜNÜ BEKLİYORUZ'

PROF. Dr. Demir, TCG Anadolu ile yeni bir dönemin başladığını söyleyerek, "TCG Anadolu gemisi için geri sayım başladı. Bu geminin tasarım aşamasında yabancı firmayla iş birliği yapıldı. Artık bu gemileri kendimiz tasarlayacak boyuta geldik. Bu yıl sonunda kabulünün yapılmasını bekliyoruz. Bir güç aktarma sistemi olacak. Helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek. Çeşitli zırhlı araçlar karaya intikal edebilecek. Afet zamanlarında da çok önemli görevler üstlenecek. Emeği geçen herkesse teşekkür ediyoruz" diye konuştu.