Avrupa’nın göbeğinde terör kampı

Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine kucak açan Yunanistan'ın Avrupa'nın göbeğinde terörist besleme merkezi haline gelen, başkent Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Lavrion Kampı'nda örgüt militanlarına silahlı eğitim veriliyor. Atina, "mülteci kampı" olduğunu iddia ederek meşrulaştırmaya çalıştığı terör kuluçka merkezi Lavrion ile Türkiye'ye rahatsızlık vermeyi amaçlıyor. Savaştan kaçarak ülkesine sığınmaya çalışan göçmenlere yaptığı insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerle gündeme gelen Atina'nın ülkesinde teröristlerin cirit atmasına müsaade etmesinin nedeninin ise Türkiye'yi rahatsız etmek ve bir gün bu teröristleri Türkiye'ye karşı kullanabilme ihtimali olduğu değerlendiriliyor. Edinilen bilgiye göre, hükümet ile teröristler arasında, "Gidin, eylem yapın, bağırıp çağırın, sonra otobüslerinize binip dönün" şeklinde kağıda dökülmemiş bir anlaşma mevcut.

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