Şanlıurfa’da karakola saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden, Esentepe Hudut Karakolu'na yönelik havan saldırısı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında karakolda görevli sözleşmeli er İsmet Aybek şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek, Suruç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tespit edilen hedeflerin ateş altına alınmasıyla ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Roketatar tacizi sonucunda Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmış, bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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