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Haberler Gündem 80’e yakın hedef vuruldu 17 terörist etkisizleştirildi

80’e yakın hedef vuruldu 17 terörist etkisizleştirildi

20.9.2022

80’e yakın hedef vuruldu 17 terörist etkisizleştirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna roketatar tacizinin ardından yapılan cezalandırma atışları sonucu, 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 80'e yakın terör hedefinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suruç ilçesindeki hudut karakoluna teröristlerce yapılan roketatar tacizinde 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı hatırlatılarak, "Devam eden cezalandırma atışlarıyla ilk belirlemelere göre toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi. 80'e yakın terör hedefi de vurularak imha edildi" denildi. Öte yandan Barış Pınarı Operasyon bölgesinde 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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