Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu’na sesleniyor

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Dünyanın dört bir yanından 150'den fazla devlet başkanı ve hükümet başkanının katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri, yoğun güvenlik önlemleriyle ABD'nin New York kentinde başladı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda katılımcılara dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Genel Kurulun ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

Koronavirüs salgınıyla uluslarası dayanışmanın önemini görmüş olduk. 'Dönüm Noktası' temasını son derece isabetli buluyorum.

Salgın sürecinde hiçbir ayrım gözetmeden 161 ülkeye destek sağladık. Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ı tüm insanlığın hizmetine sunduk.