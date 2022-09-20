Blinken'dan Türkiye'ye "tahıl koridoru" övgüsü

Görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginliğin de ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Blinken, ABD'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğa arabuluculuk etmeyi ve çatışmalara uzun süreli çözüm bulunmasına yardımcı olmayı sürdüreceğini kaydetti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında NATO ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önemine de işaret edildiği aktarılarak, "Bakan Blinken, Türkiye'nin Karadeniz'de Ukrayna tahılının sevkiyatının sürdürülmesinin sağlanması için sarf ettiği diplomatik çabaları överek, BM liderliğindeki anlaşmaların uygulanması ve Moskova'dan yaptıklarının hesabının sorulmasının önemini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Çavuşoğlu ve Blinken'ın New York'taki bir otelde gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık yarım saat sürmüştü.