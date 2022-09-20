Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan yolunda

GÜVENLİK güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki bir silah firmasının ürettiği bomba atar, Azerbaycan ordusunun kullanımına sunulacak. Firma sahibi Selim Akdaş, "Şu anda Azerbaycan ile görüşüyoruz. Bomba atarın altılı tamburalısı için talep var. Bu silaha 20'den fazla ülkeden talep var. Milli Savunma Bakanlığımız uygun görürse o ülkelere veriyoruz" diye konuştu. Hızlı ve istikrarlı nişan alma, etkili menzili, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlusu, sürekli taşımaya uygun hafif ve özgün tasarımıyla muadillerinden ayrılan yerli bomba atarlar, Mehmetçiğin de önemli silahlı gücü konumunda

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