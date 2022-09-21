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Haberler Gündem Almanya’da terör örgütü üyesi Özgür A. hakkında dava açıldı

Almanya’da terör örgütü üyesi Özgür A. hakkında dava açıldı

21.9.2022

Almanya’da terör örgütü üyesi Özgür A. hakkında dava açıldı
Almanya'nın Koblenz kentinde, terör örgütü PKK üyesi Özgür A. hakkında örgüte üyelik ve yöneticilik suçlamasıyla dava açıldı. Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu kişi hakkında terör örgütü PKK'ya üye olmak suçlamasıyla Koblenz'de dava açıldığı bildirildi. Çeşitli dönemlerde Hamburg, Berlin, Saarland, Rheinland-Pfalz'da sözde bölge sorumlusu olduğu ifade edilen kişinin, örgüt için bağış paralarının toplanmasını takip ettiği, Berlin'de bizzat bağışçıların ödeme yapmalarını sağladığı aktarıldı.
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