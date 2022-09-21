Fransa taş devrine döndü!

DÜNYADAKİ göç sorununa 'Fransız' kalan Avrupa'da yine skandal bir manzara ortaya çıktı. Fransa'nın Manş Denizi'ne kıyısı olan Calais kentinde yerel yönetim, göçmenlerin kamp kurmasını engellemek amacıyla belirli noktaları dev kayalarla doldurdu. Belediyenin kaya parçaları için 45 bin euro bütçe ayırdığı kaydedildi.



KAYALAR, özellikle tren istasyonu yakınlarında bulunan Tuna ve Maas kıyılarındaki belirli noktalara bir metreden az aralıklarla döşendi.



BELEDİYE Başkanı Natacha Bouchart da bu skandal uygulamayı savunarak, "Kent merkezinde rahatsız edici kamplar istemiyorsak harekete geçmeliyiz" ifadesini kullandı.

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