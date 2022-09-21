  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Fransa taş devrine döndü!

Fransa taş devrine döndü!

21.9.2022

Fransa taş devrine döndü!
DÜNYADAKİ göç sorununa 'Fransız' kalan Avrupa'da yine skandal bir manzara ortaya çıktı. Fransa'nın Manş Denizi'ne kıyısı olan Calais kentinde yerel yönetim, göçmenlerin kamp kurmasını engellemek amacıyla belirli noktaları dev kayalarla doldurdu. Belediyenin kaya parçaları için 45 bin euro bütçe ayırdığı kaydedildi.

KAYALAR, özellikle tren istasyonu yakınlarında bulunan Tuna ve Maas kıyılarındaki belirli noktalara bir metreden az aralıklarla döşendi.

BELEDİYE Başkanı Natacha Bouchart da bu skandal uygulamayı savunarak, "Kent merkezinde rahatsız edici kamplar istemiyorsak harekete geçmeliyiz" ifadesini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA