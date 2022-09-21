Gerekeni yapmaktan asla çekinmeyiz

ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmelerinde üyelere ve tüm dünyaya hitap etti. Önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, konuşmasında terörle mücadeleye vurgu yaptı ve Ege Denizi'nde hukuk tanımaz tavırlarını sürdüren Yunanistan'ı da eleştirdi. Suriye krizine Güvenlik Konseyi'nin 22-54 sayılı kararı temelinde, halkın meşru beklentileri noktasında kalıcı bir çözümün önemini tekrar vurgulayan Erdoğan, "Çözümsüzlüğün sürmesi hem güvenlik ve istikrarı hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü giderek daha fazla tehdit etmektedir. Suriye'nin kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil ülkemizin yardımları sayesinde hayata tutunmaktadır. Suriye'nin kuzeybatısı için Güvenlik Konseyi mesuliyetini yerine getirmelidir" dedi.





'EGE MÜLTECİ MEZARLIĞINA DÖNDÜ'

Terörle mücadelede Türkiye'nin asla geri adım atmayacağını aktaran Başkan Erdoğan, "Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmek için gerekli şartları oluşturmak noktasında üzerimize düşeni samimiyetle yapıyoruz. Hangi isim altında olursa olsun tüm terör örgütleriyle mücadelesini yıllardır devam ettiren Türkiye'nin müttefiklerinden bu konuda samimi bir işbirliği ve dayanışma beklemek en tabii hakkımızdır" diye konuştu. Konuşmasında Yunanistan'ın Ege'de göçmenlere zulmünün giderek arttığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdulvahap aileleriyle birlikte Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir" diye konuştu.





ÜLKELERE KKTC'Yİ TANIMA DAVETİ

Yunanistan'ın aynı zamanda Müslüman Türk azınlığa karşı da ayrımcı politikalar yürütmekte olduğunu dile getiren Erdoğan, "Yunanistan'ın artık iş birliği çağrılarımıza kulak vermesini istiyoruz. Tüm ülkeleri KKTC'yi tanımaya davet ediyorum. Yunanistan tüm bu faaliyetlerine son vermelidir. Artık Yunanistan, tahrik sistemini bırakmalıdır" ifadelerini kullandı.

'TAHIL KORİDORU BÜYÜK BAŞARIDIR'

Erdoğan konuşmasında Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa da değindi. Savaşın kazananı olmayacağı düşüncesiyle hareket ettiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Bugün de diyalog ve demokrasinin anahtar rolüne vurgu yapıyoruz. Tarafları önce Antalya Diplomasi Forumu'nda, sonra İstanbul'da bir araya getirdik. Sayın Genel Sekreter'le birlikte yürüttüğümüz yoğun çabalar neticesinde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik. Bu gelişmeyi sağlayan İstanbul Mutabakatı'nın ikinci ayı dolarken sevkiyatın her geçen gün ivme kazanmasını memnuniyetle izliyoruz. Bu mutabakat, Birleşmiş Milletler'in son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir. Savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde sonlandırılması yönündeki gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Buradan uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri Türkiye'nin çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum. Her iki tarafa da krizden çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraber bulmamız gerekiyor.

'BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ ŞART'

İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme güçlü destek verdiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "İşgal altındaki topraklardaki yasadışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması, Filistinlilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması şarttır" dedi. Bölgedeki sorunun adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulması dışında bir ihtimal olmadığını sözlerine ekleyen Erdoğan, "Türkiye olarak İsrail ile ilişkilerimizi hem kendimizin hem Filistin halkının hem de bölgenin huzuru için birleştirmeyi sürdürmekte kararlıyız" diye konuştu.