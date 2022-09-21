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Haberler Gündem MİT'ten teröristlere şok baskın: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten teröristlere şok baskın: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİT Kuzey Irak'taki nokta operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak SİHA'larla yapılan operasyonda Gara ve Metina'da 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

21.09.2022, 11:47

MİT’ten teröristlere şok baskın: 6 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'nın tamamen bitirilmesine yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları sürerken, Milli İstihbarat Teşkilatı da özellikle Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik nokta operasyonlara devam ediyor.

MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilen PKK/ KCK mensuplarının ifadeleri, yapılan saha araştırmaları ve istihbaratların ardından sınır ötesinde nokta operasyonla gerçekleştiriyor. Son olarak SİHA'lar ile yapılan operasyonda Irak/Gare'de 4, Metina'da 2 olmak üzere toplam 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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