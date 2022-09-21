Sıfır atık projesinin küresel lideri Emine Erdoğan

York'ta bulunan Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte Sıfır Atık projesinin dünyada yaygınlaştırılması için iyi niyet beyanı imzaladı. BM Genel Merkezi'nde bir araya gelen Emine Erdoğan ve Guterres, iklim kriziyle mücadele kapsamında Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalarken, bu kapsamda Emine Erdoğan'ın BM çatısı altında sıfır atığı hedefleyen çalışmanın küresel liderliğini yürüteceği belirtildi.



GUTERRES'TEN BÜYÜK ÖVGÜ

Emine Erdoğan'la görüşmesinde, öncülük ettiği sıfır atık konusundaki çalışmaları takdirle izlediklerini belirten Guterres, "Sizin yaptığınız Sıfır Atık Projesi çok kıymetli ve etkileyici. Bu kapsamında sizinle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Evinizdesiniz, hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. Daha sonra New York Türkevi binasında, "Dünya Ortak Evimiz: İklim Kriziyle Mücadelede Sıfır Atığın Önemi" programında konuşan Emine Erdoğan, "Bugüne kadar, sıfır atık konusundaki tecrübelerimizi paylaşmamız noktasında uluslararası birçok talep aldık, bu konudaki başarımız uluslararası toplumda büyük ilgi görüyor. Bu deneyimlerimizi isteyen her ülkeyle paylaşmaya hazırız ve Sıfır Atık Projesini küresel bir harekete dönüştürmek arzusundayız" dedi. Guterres ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Emine Erdoğan, "Kendisi Türkiye'nin Sıfır Atık projesini yakından takip ettiğini ve destek verdiğini belirtti. Tarihi bir metne imza attık. İmzaladığımız Sıfır Atık Niyet Beyanı'nın dünyada yeni bir başlangıç olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

ANLAMLI HEDİYE

Emine Erdoğan imza töreni öncesinde sanatçı Deniz Sağdıç'ın atık tekstil parçalarıyla yaptığı Guterres'in portresini Genel Sekreter'e hediye etti.



Portre yapımında kullanılan kot (denim) atık kumaşları dünyanın her yerinde dil, din, ırk ve gelir ayrımı olmadan tüm insanların giyim tercihi olarak eşitleyici rolü sebebiyle seçilirken, mavi rengi ise BM'nin renklerini sembolize etti.