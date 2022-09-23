Erdoğan savaşın etkilerini hafifletti

ABD'NİN önde gelen gazetelerinden New York Times'ta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantılarında yaptığı konuşmanın değerlendirildiği bir haber yayımlandı. Haberde, BM Genel Kurul görüşmelerinin ilk günü konuşma yapan liderler arasında en çok dikkat çeken isimlerin Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olduğuna işaret edilerek iki liderin Rusya- Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları masaya yatırıldı.

PUTİN İLE İLİŞKİSİNİ KORUDU

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve Putin'in en son geçtiğimiz hafta Özbekistan'da yaptığı görüşmeye de işaret edilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş boyunca Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı, son görüşmede de Ukrayna'nın topraklarının geri verilmesi gerektiğinin de altını çizdiği ifade edildi.

TAHIL KRİZİNDE MERKEZİ ROL

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında kullandığı, "Savaşın hiçbir zaman kazananı olmayacağını düşünüyoruz, adil bir barış sürecinin ise kaybedeni olmayacaktır. Makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik süreç yoluyla krizden onurlu bir çıkış yoluna ihtiyacımız var" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Erdoğan, tahıl müzakerelerinde merkezi bir rol oynadı" görüşüne yer verildi.

MACRON YİNE YETERSİZ KALDI

HABERDE Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çaba ve başarısına dikkat çekilirken, Macron'un aylarca Putin ile temas kurduğu, ancak bir başarı elde edemediği belirtildi. Macron, "barış konusunda rol oynayabileceğini iddia eden Batı ittifakının bir konuşmacısı" olarak nitelendirildi.

ZELENSKİY'DEN TEŞEKKÜR

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin arabuluculuğuyla Rusya ile yapılan esir takası sonrası ülkeye iade edilen 215 Ukraynalı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Rus esaretinden kurtulan komutanları tebrik eden Zelenskiy, "Uzun zaman sadece telefonda seslerinizi duyduktan sonra yüzlerinizi görmek beni sevindirdi" dedi.

"5 KOMUTAN TÜRKİYE'DE"

BAŞKAN Erdoğan ile konuştuğunu ifade eden Zelenskiy, "Azov'un 5 komutanı, Erdoğan'ın özel kontrolü altında Türkiye'de güvende tutulacak. Bunlar Sergey Volınski, Svyatoslav Palamar, Denis Prokopenko, Oleg Homenko, Denis Şlega. Bir daha Erdoğan'a minnettarım" ifadesini kullandı. Söz konusu takasla alınan 215 kişinin arasında 108 Azov taburu savaşçısının olduğu da ifade edildi.

ABD'DE İŞADAMLARIYLA BULUŞTU

Başkan Erdoğan, ABD'deki temaslarının son gününde ülkenin önde gelen iş insanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, "Ekonomi programımızı yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme üzerine kurarak bilinçli bir tercihte bulunduk. Salgın dönemi dahil son iki yıldır bu önceliklerimizden taviz vermedik. Ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz" dedi.