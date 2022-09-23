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Haberler Gündem Münbiç’ten gönderilen 12 kilo patlayıcı Afrin’de ele geçirildi

Münbiç’ten gönderilen 12 kilo patlayıcı Afrin’de ele geçirildi

23.9.2022

Münbiç’ten gönderilen 12 kilo patlayıcı Afrin’de ele geçirildi
AFRİN'DE Hatay Emniyeti ve Afrin Suriye Görev Gücü ekipleri tarafından PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarının Afrin'de eylem yapmak üzere iş birlikçileri aracılığıyla Münbiç'ten gönderdikleri 4 adet bidon içinde 12 kilogram C4 patlayıcı madde, 8 adet modifiye edilmiş elektrikli kapsül ile 2 verici kumanda, 4 Alpha Fire alıcı ile 2 verici kumandanın toprağa gömülü vaziyette ele geçirildiği bildirildi. Sosyal medyadan paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.
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