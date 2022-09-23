Münbiç’ten gönderilen 12 kilo patlayıcı Afrin’de ele geçirildi

AFRİN'DE Hatay Emniyeti ve Afrin Suriye Görev Gücü ekipleri tarafından PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarının Afrin'de eylem yapmak üzere iş birlikçileri aracılığıyla Münbiç'ten gönderdikleri 4 adet bidon içinde 12 kilogram C4 patlayıcı madde, 8 adet modifiye edilmiş elektrikli kapsül ile 2 verici kumanda, 4 Alpha Fire alıcı ile 2 verici kumandanın toprağa gömülü vaziyette ele geçirildiği bildirildi. Sosyal medyadan paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

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