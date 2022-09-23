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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma çıkışı önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma çıkışı önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali ile ilgili gelen soruya cevap veren Erdoğan, "O bizim derdimiz değil. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Şu ana kadar Cumhur ittifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor" dedi.

23.09.2022, 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022, 14:23

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma çıkışı önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

RUSYA-UKRAYNA ESİR TAKASI

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak öncelikli olarak tahıl koridoru meselesi ardından girişimini başlattığımız esir takasıyla ilgili 4 milyon tahıl gidişi oldu. Burada bizim önemli adımlarımızdan biri Rusya tarafından gelecek olan tahıl. Şu ana kadar gelenler Ukrayna'dan.

Üzerinde ısrarla durduğumuz konu esir takasıydı. 200 ismin hepsi bizde mevcut bunlar tamamen bizim misafirimiz. Bunların içerisinde bir tanesi Putin'in ısrarla durduğu bir isimdi. Biz onu Rusya'ya gönderdik, misafirlere sahip çıkıyoruz.

EKONOMİ KURMAYLARIYLA TOPLANTI

Mir Kart alternatiflerinin üzerinde duracağız

6'LI MASA

6'lı masanın derdi neden bizi gersin. Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yoluna bakıyor onlar kararsız bir şekilde ilerliyor. Aramızdaki fark bu.

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