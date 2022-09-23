TOKİ’ye borcu olana yüzde 25 indirim

BAŞKAN Erdoğan, New York'taki temaslarının ardından Türk basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Sosyal konut projesiyle ilgili sorular üzerine Erdoğan, "Ekim ayı sonuna kadar süreceğini ifade ettiğimiz başvurulara ilk gün 1 milyon talep gelmişti. Şu anda 5 milyona yaklaştı. 422 milyar lirayı aşan bir yatırım değerinden, 200 binden fazla yeni istihdamdan, 250 alt sektörü ilgilendiren bir ekonomik hareketlilikten bahsediyoruz. Muhalefetin gayreti anlamakta zorlanıyoruz. İşleri güçleri alavere dalavere. Biz bu adımı atmakla beraber, seçimden sonra da ikinci etabını başlatacağız" dedi.

19 EKİM'E KADAR SÜRECEK

TOKİ'DEN ev alanlara da müjde veren Erdoğan, "TOKİ'den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanya bugün başlayacak ve 19 Ekim tarihine kadar sürecek" diye konuştu.